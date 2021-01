Moises Caicedo, lo United si defila: il Milan ci prova?

Il Manchester United sembra aver mollato Moises Caicedo, talento 19enne che piace anche al Milan e a diverse squadre della Premier League.

Moises Caicedo è uno dei giovani talenti più interessanti dell’Ecuador. In questa finestra invernale del calciomercato dovrebbe approdare in Europa.

Nelle ultime settimane il Manchester United è stato indicato come il grande favorito nella corsa al 19enne centrocampista. Tuttavia, sembra che i Red Devils abbiano deciso di non affondare il colpo. La squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer ha altre priorità in questo mercato di gennaio.

Da mesi anche il Milan è tra i club accostati a Caicedo. Però, al momento, non risulta una trattativa di Paolo Maldini e Frederic Massara per il talento in forza all’Independiente del Valle. Il futuro del giocatore può essere comunque in Premier League, nonostante il Manchester United si sia defilato.

Il giornalista Fabrizio Romano spiega che in corsa per ingaggiare Caicedo ci sono Everton, West Ham e Chelsea. Non ancora vicini a chiudere l’accordo, però. Secondo quanto riportato da Metro.co.uk, sarebbe invece il Brighton il club più vicino ad assicurarsi il gioiello dell’Independiente del Valle.

La richiesta iniziale della dirigenza ecuadoriana era di 5,5 milioni di sterline più bonus e una percentuale del 20% sulla futura rivendita.

