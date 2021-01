Rinnovo Calhanoglu, incontro per l’accordo | Cifre e dettagli

Tra pochi giorni il Milan e Stipic si vedranno per discutere del nuovo contratto di Calhanoglu. C’è la possibilità di raggiungere un’intesa.

La trattativa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu dovrebbe presto subire un’accelerata. Il Milan vuole chiudere quanto prima l’accordo per blindare il giocatore, molto importante per la squadra.

La prossima settimana Gordon Stipic, agente del centrocampista turco, sarà a Milano. Paolo Maldini e Frederic Massara avranno un altro incontro con lui, dopo quello andato in scena a dicembre. Ma questa volta le parti proveranno a raggiungere l’intesa sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021.

Milan news, il nuovo ingaggio di Calhanoglu

Attualmente Calhanoglu percepisce un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti annui, il Milan si è spinto a offrirne 3,5 milioni per il rinnovo. Ma la richiesta di Stipic è di 5 milioni a stagione. Questo è l’ultimo aggiornamento sulla situazione dopo lo scorso confronto tra la dirigenza rossonera e il procuratore.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’accordo potrebbe essere trovato a 4 milioni di parte fissa più dei bonus. Un compromesso che potrebbe fare felici tutti. Per quanto concerne la durata del nuovo contratto, il quotidiano sportivo torinese scrive che il prolungamento potrebbe essere valido fino al 2026.