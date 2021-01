Milan, ecco la prima cessione | Accordo con il Başakşehir!

Duarte sarebbe molto vicino al trasferimento all’Istanbul Başakşehir. Sarebbe la prima cessione in questo mercato di gennaio per il Milan.

Il Milan ha la necessità di fare dei nuovi acquisti per puntare seriamente allo Scudetto. Per Paolo Maldini, però, c’è anche tanto lavoro in uscita. Andrea Conti è finito nel mirino della Fiorentina, poi ci sono due difensori da piazzare: Mateo Musacchio, in scandeza di contratto, e anche Léo Duarte. Le ultime news di calciomercato Milan riguardano proprio il difensore brasiliano, arrivato nell’estate del 2019 dal Flamengo per circa 11 milioni di euro.

Leggi anche:

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account Twitter, ci sarebbe l’accordo per il trasferimento in prestito di Duarte all’Istanbul Başakşehir, la squadra campione in carica della Turchia. Il calciatore è atteso lì nelle prossime 24 ore per fare le visite mediche e firmare il contratto. Una destinazione niente male per questo difensore, che in Italia proprio non è riuscito ad affermarsi, per una serie di motivi. I tanti infortuni hanno inciso molto, oltre alla solita difficoltà di adattamento al nostro calcio.