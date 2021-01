APA Milan: “Preoccupati per comportamento arbitri. La società intervenga”

L’associazione dei piccoli azionisti del Milan ha emesso un breve comunicato per esporre una propria preoccupazione.

I piccoli azionisti del Milan non ci stanno e si fanno sentire. L’APA, ovvero l’associazione di chi ha le quote di minoranza del club, ha emesso oggi un breve comunicato.

Questi ultimi hanno messo in discussione i recenti arbitraggi delle gare del Milan in campionato, finiti sotto l’occhio del ciclone per alcuni episodi non graditi.

Leggi anche > Tonali, Leao e Diaz: le ultime sugli infortuni

L’APA Milan ha affidato al proprio profilo Twitter le note per il proprio comunicato, con tanto di rischiamo alla società rossonera.

“L’Associazione Piccoli Azionisti osserva con preoccupazione il comportamento della classe arbitrale nei confronti dell’AC Milan in un momento cruciale della stagione, e invita la società a farsi sentire nelle sedi opportune”.

L’Associazione Piccoli Azionisti – APA Milan osserva con preoccupazione il comportamento della classe arbitrale nei confronti di @acmilan, in un momento cruciale della stagione, e invita la società a farsi sentire nelle sedi opportune.@_Milanisti1899_ — APAMILAN (@apamilan) January 11, 2021

Una protesta che presumibilmente si riferisce alle recenti direzioni di gara durante Milan-Juventus e Milan-Torino. In entrambe le partite sono state sottolineate alcune sbavature arbitrali che non sono affatto piaciute agli azonisti.