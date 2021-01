Infortuni Tonali, Diaz e Leao: news positive da Milanello

Tonali, Diaz e Leao stanno meglio dopo i problemi fisici accusati in Milan-Torino di Serie A. Ottimismo in vista del match di Coppa Italia coi granata.

Gli infortuni non smettono di colpire il Milan, che anche nell’ultima partita contro il Torino ha visto alcuni suoi giocatori uscire dal campo acciaccati.

Oggi da Milanello sono arrivate notizie positive. Infatti, le condizioni di Sandro Tonali e Brahim Diaz sono in miglioramento. Sportmediaset spiega che i due giocatori hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo e domattina Stefano Pioli deciderà se convocarli per Milan-Torino di Coppa Italia. Trapela ottimismo.

Per quanto concerne Rafael Leao, che aveva accusato un problema a un alluce, non sembrano esserci dubbi. L’ex attaccante di Sporting Lisbona e Lille ha lavorato regolarmente un gruppo e dunque sarà disponibile per il match di Coppa Italia. Mancherà invece lunedì prossimo a Cagliari, visto che è squalificato a causa dell’ammonizione sotto diffida rimediata sabato sera a San Siro contro il Toro.

In Coppa Italia aumenterà anche il minutaggio di Zlatan Ibrahimovic, entrato solo all’85’ nell’ultimo match di campionato. Il centravanti svedese partirà ancora dalla panchina domani, però Pioli è intenzionato a concedergli uno spezzone di gara maggiore per permettergli di essere vicino al 100% lunedì a Cagliari.