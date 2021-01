Kessie: “Se Ibra vuole tirare un rigore può farlo”

Franck Kessie, intervistato da Sport Mediaset, ha rilasciato una importante dichiarazione sui rigori; Zlatan Ibrahimovic è coinvolto

Che Franck Kessie sia un rigorista eccezionale lo sappiamo bene. Lo ha dimostrato ampiamente nel corso di questa stagione e non solo. L’inizio delle competizioni aveva visto Zlatan Ibrahimovic come il prescelto a calciare i rigori; peccato che lo svedese ne abbia sbagliati parecchi, così tanti da far infuriare tifosi e squadra.

Gli errori dal dischetto di Zlatan hanno fatto rimpiangere parecchio il piede del presidente Franck Kessie dagli 11 metri. Per fortuna Ibrahimovic si è reso conto della sua inadeguatezza e ha rinominato primo rigorista del Milan, il centrocampista ivoriano.

Ma oggi, lo stesso Franck ha rilasciato una cruciale dichiarazione ai microfoni di SportMediaset. Argomento della discussione? I rigori e Zlatan Ibrahimovic.

Ecco le parole di Kessie: “Mi ha fatto piacere quando Ibra mi ha lasciato il compito di tirare i rigori. Se in una partita però desidera farlo, può tirarlo lui il rigore. A volte un attaccante ha bisogno di segnare gol”.