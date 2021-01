Milan-Torino, chance per Musacchio! Conti out, riposa Kessie

Le ultime news sulla formazione del Milan che domani sera affronterà di nuovo il Torino, stavolta in Coppa Italia.

Sarà un Milan leggermente diverso da quello visto in campionato nella seconda sfida consecutiva contro il Torino.

Domani a San Siro i rossoneri replicano contro i granata, ma stavolta nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

La redazione di Sky Sport ha fornito le ultime notizie riguardo all’undici titolare scelto da Stefano Pioli, che attuerà giusto qualche cambiamento.

La formazione del Milan

Il Milan si avvicina alla gara contro il Toro di domani ancora senza gli infortunati Saelemaekers, Bennacer e Gabbia, così come i positivi al Covid-19 Krunic e Rebic.

Alcuni titolarissimi dovrebbero riposare. Ad esempio Gigio Donnarumma avrà un turno di stop programmato, così come lo stakanovista Franck Kessie. Entrambi partiranno dalla panchina.

Out pure Andrea Conti, non tanto per indisponibilità tecnica bensì per decisione della società. Il terzino è sul mercato e potrebbe essere risparmiato per evitare eventuali infortuni.

In porta giocherà il romeno Tatarusanu, che dovrà rifarsi dopo le prime prove sotto tono di qualche mese fa. In difesa la sorpresa è il ritorno di Mateo Musacchio dopo circa 10 mesi dall’ultima apparizione. L’argentino giocherà in coppia con Romagnoli. I terzini saranno Kalulu a destra e Dalot a sinistra.

Pioli riproporrà Calabria come centrocampista titolare, stavolta accanto a Tonali che ha smaltito la botta subita sabato in campionato.

Sulla trequarti invece confermato il trio titolare Castillejo-Diaz-Hauge, alle spalle di un Rafael Leao in splendida forma. Partono dalla panchina anche Calhanoglu e Ibrahimovic, entrambi non ancora al 100%.

L’undici titolare del Milan: (4-2-3-1) Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao.