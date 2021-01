Calhanoglu pensa rossonero | Il messaggio social che avvicina il rinnovo

Il post di Hakan Calhanoglu sempre più legato ai colori rossoneri. Indizio per una possible permanenza al Milan?

Ancora da trovare l’accordo definitivo tra il Milan e il turco Hakan Calhanoglu per il rinnovo contrattuale del fantasista.

La scadenza fissata a giugno 2021 certamente è un ostacolo, ma c’è l’intenzione da entrambe le parti di raggiungere la fumata bianca entro fine gennaio.

Filtra ottimismo dalle parti di Casa Milan. Sensazioni che sono state comprovate poco fa dal nuovo post pubblicato da Calhanoglu sul proprio profilo Instagram.

Il turco ha infatti reso pubblica una propria foto con la maglia numero 10 del Milan, senza alcun commento se non due pallini rossoneri.

Probabilmente un segnale di quanto Calhanoglu sia legato al club con cui gioca dall’estate 2017 e con il quale si sta finalmente togliendo delle soddisfazioni.

Possibile che sia anche un indizio che avvicina il rinnovo contrattuale. In settimana il suo agente Gordon Stipic sarà a Milano per discutere nuovamente con la dirigenza.

Le intenzioni di Calha dopo questa ‘dichiarazione’ social appaiono chiare. Manca solo l’accordo economico tra le parti per brindare alla permanenza dell’ex Leverkusen in rossonero per ancora tanti anni.