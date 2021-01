Sky – Tonali, recupero lampo | Le ultime

Arrivano conferme sul recupero fisico di Sandro Tonali, nonostante il recente infortunio accusato durante Milan-Torino.

Buone notizie dall’infermeria di Milanello. In attesa di recuperi più generali ed eccellenti, i rossoneri possono contare subito su Sandro Tonali.

Il giovane centrocampista scuola Brescia si era infortunato sabato contro il Torino, per colpa di una forte contusione subita nello scontro con Simone Verdi.

Un contrasto che ha subito preoccupato lo staff medico milanista, tanto da costringere Tonali ad uscire in barella ad inizio secondo tempo.

Come riferito poco fa dalla redazione di Sky Sport, Tonali in realtà ha già recuperato dalla contusione al polpaccio sinistro.

Il dolore si è riassorbito nel giro di poche ore e il classe 2000 sarà dunque a disposizione di Stefano Pioli già per l’esordio in Coppa Italia.

A questo punto appare molto probabile un utilizzo dal 1′ minuto di Tonali in Milan-Torino di domani sera, match previsto per le ore 20:45 a San Siro.

Visti i tanti indisponibili, tra cui Bennacer e Krunic ancora out per differenti motivi, Pioli dovrà schierare nuovamente Tonali e Kessie in mediana, in attesa anche di un rinforzo dal mercato di gennaio.