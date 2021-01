Sportmediaset – Sondaggio sui rigori per il Milan | Furia social dei tifosi

Sportmediaset ha lanciato sul proprio account Twitter un sondaggio riguardo ai rigori per il Milan, con reazioni negative.

Sono ben 11 i rigori stagionali concessi a favore del Milan, che è primo nella speciale classifica dei penalty ottenuti finora in campionato.

Un dato che spesso ha fatto discutere in ambienti lontani da quello rossonero, nonostante il più delle volte le moviole hanno confermato la correttezza delle decisioni arbitrali.

Nonostante ciò, oggi la redazione di Sportmediaset ha lanciato sul proprio account Twitter un sondaggio, relativo proprio ai calci di rigore a favore della squadra rossonera.

Leggi anche > Duarte, visite mediche in corso: il Milan lo cede

Tale redazione sportiva ha chiesto ai propri utenti e follower se i rigori concessi al Milan fossero frutto di fortuna oppure se ampiamente meritati.

Una domanda apparentemente semplice, ma che ha attirato le ire e le risposte negative di moltissimi tifosi rossoneri, piuttosto infastiditi dal sondaggio.

Quanti rigori per il #Milan!

Secondo voi è per merito o fortuna? Rispondete al nostro sondaggio!#SportMediaset — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) January 11, 2021

Molte infatti le proteste sui social da parte degli appassionati milanisti. Il sondaggio di Sportmediaset è apparso pretestuoso e polemico nei confronti del cammino stagionale del Milan.

Basta scorrere i commenti sotto al post del sondaggio per capire come molti tifosi rossoneri siano totalmente indignati per la domanda.

In tanti ricordano come gli 11 rigori concessi siano frutto di una fase offensiva sempre pericolosa e costante da parte della squadra di Pioli, bensì non di aiutini arbitrali o di sotterfugi di potere come qualcuno vuole far intendere.