Simakan, affare bloccato | Il Milan ha un’altra alternativa

Il Milan non riesce a chiudere l’acquisto di Simakan dallo Strasburgo e pensa a delle alternative. Spunta anche Badé del Lens, un nome nuovo.

Il Milan sta per cedere Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir e prendere un nuovo difensore centrale. L’obiettivo principale è sempre Mohamed Simakan dello Strasburgo.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto un’offerta da 15 milioni euro più 3 di bonus, ma la proposta non è stata accettata. Il Lipsia ha pareggiato tale offerta ed è anche disposto a lasciare il giocatore in prestito per il resto della stagione allo Strasburgo, che gradisce tale soluzione.

Calciomercato Milan, idea Loic Bade

Il Milan, ovviamente, valuta anche centrali difensivi alternativi a Simakan. Più volte si è parlato di Ozan Kabak dello Schalke 04 e di Matteo Lovato dell’Hellas Verona. Ma oggi ne spunta una nuova: Loic Badé.

Secondo quanto rivelato da Simone Rovera di Telefoot, il Milan ha messo gli occhi sul 20enne giocatore del Lens. Gli osservatori rossoneri hanno seguito più volte Badé nelle ultime partite e c’è un interesse concreto da parte del club, che lo considera un’alternativa a Simakan.

Il francese classe 2000 ha totalizzato 20 presenze nella Ligue 1 2020/2021, tutte da titolare. Il suo contratto con il Lens scade a giugno 2023.