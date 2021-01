Nessun infortunio per Simakan, e intanto il Milan è più vicino. Maldini ha gia sondato il terreno per l’anternativa

Sono ore davvero concitate in merito al Simakan, il difensore che il Milan vuole a tutti i costi in questo calciomercato. In Germania ci sono indiscrezioni discordanti: c’è chi è sicuro vada al Lipsia, chi invece afferma che non ci sono ancora accordi. Gianluca Di Marzio ha dato le sue ultime news in merito a questo calciatore nel corso di Calciomercato – L’originale.

Stando alle informazioni in suo possesso, il Milan è più vicino all’acquisto di Simakan. Fa però una premessa importante: non risultano infortunio al ginocchio, come invece hanno detto in Francia. Si tratta, piuttosto, secondo l’esperto di mercato, di un “infortunio di mercato”, ovvero: il difensore sta spingendo per la cessione, mentre lo Strasburgo resta sulle sue posizioni. Il Milan però ha tanta fiducia: lo vogliono ad ogni costo. Ma spunta anche un’alternativa.

Come riportato da Di Marzio, infatti, il Milan ha sondato il terreno per l’alternativa a Simakan: si tratta di Tomori, un difensore classe 1997 del Chelsea. La priorità resta il francese dello Strasburgo, ma lui piace e non poco e ci sono stati primi contatti. Secondo Fabrizio Romano, altro esperto di mercato e molto attivo in Inghilterra, Tomori avrebbe già accettato la destinazione rossonera.

New chance for Fikayo Tomori: AC Milan have contacted Chelsea for the English centre back. Tomori would accept the destination. 🔵 #cfc

…but the main target for Milan is still Mohamed Simakan [Strasbourg]. Only if the deal will collapse, Tomori would be the option. 🔴 #acmilan

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2021