L’agente di Pavoletti a Casa Milan: idea per l’attacco

Il Milan starebbe pensando a Pavoletti per l’acquisto in attacco. Oggi l’incontro con il suo agente in sede

A quanto pare, il Milan non ha escluso del tutto l’idea di prendere un vice Ibrahimovic. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oggi si è visto in sede Giovanni Branchini, noto procuratore, il quale cura anche gli interessi di un attaccante che sarebbe nei pensieri di Maldini e Massara: si tratta di Leonardo Pavoletti, in forza al Cagliari ma con buone probabilità di cambiare aria.

Infatti in Sardegna non è titolare vista la staffetta con Giovanni Simeone. Anche al Milan non lo sarebbe, ma fare il vice Ibrahimovic è un’opportunità per chiunque. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato, oggi in questo incontro si è parlato anche di lui.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, Pavoletti vice Ibra

In realtà Maldini e Massara vorrebbero evitare l’acquisto di un attaccante; lo decideranno nei prossimi giorni, soprattutto a seconda di come andrà il recupero dello stesso Ibrahimovic dall’infortunio. Contro il Torino si è rivisto dopo diverse settimane di stop, domani e domenica – proprio contro il Cagliari – avrà nuova opportunità di minutaggio. Dopodiché, quindi, il Milan deciderà se fare o meno l’attaccante, ma soprattutto che tipo di attaccante fare, se un giovane (Scamacca) o un profilo di esperienza. In quest’ultimo caso il nome di Pavoletti non è scartato.