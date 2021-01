Conti alla Fiorentina, giusta la cessione? Parere unanime dei tifosi

Il risultato del sondaggio lanciato da MilanLive.it, riguardante il futuro ormai scritto del terzino Andrea Conti.

Dopo la cessione di Leo Duarte ai turchi dell’Istanbul Basaksehir, nelle prossime ore il Milan dovrebbe completare un’altra operazione in uscita.

Andrea Conti, ormai fuori dai piani di mister Pioli, è pronto a fare le valigie. Per lui si parla fortemente di un approdo alla Fiorentina, con tanto di contratto pronto fino al 2024.

Ieri la redazione di MilanLive.it ha lanciato sul proprio account Twitter un sondaggio, proprio riguardante la cessione di Conti a gennaio.

Abbiamo chiesto ai tifosi rossoneri se fosse giusto, a loro parere, sacrificare Conti già in questa sessione di riparazione.

Il risultato ha visto un parere quasi unanime dei votanti: il 76% ha ammesso che questa sia la soluzione giusta per un calciatore ormai fuori dagli schemi del Milan da troppi mesi.

Solo il 24% di chi ha votato preferirebbe vedere ancora Conti all’interno della rosa di Pioli.

SONDAGGIO 📊 – #Conti verso la #Fiorentina | Giusta la decisione di cederlo o è da tenere❓ VOTATE ⚡️ — MilanLive.it (@MilanLiveIT) January 11, 2021

La scelta dei tifosi sembra sposare la linea del Milan, che è ormai in trattative avanzate per la cessione del classe ’94 alla Fiorentina. Tant’è che stasera, nel match di Coppa Italia contro il Torino, Conti non dovrebbe neanche essere convocato.