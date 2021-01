Milan, colpo Meite: Giampaolo non cambia idea!

Soualiho Meïté non sarà a disposizione di Marco Giampaolo per la partita di Coppa Italia contro il Milan. Il centrocampista è nel mirino proprio dei rossoneri

Ancora una volta Soualiho Meïté non siederà nemmeno in panchina contro il Milan. Il centrocampista francese è stato regolarmente convocato da Marco Giampaolo, che ha però deciso di escluderlo per la partita di Coppa Italia in programma a San Siro. E’ successo la stessa cosa sabato scorso per il match di campionato.

Una decisione, legata certamente calciomercato, per un calciatore che senza alcun dubbio lascerà il Torino a gennaio.

I Granata sono pronti a cederlo in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto a dieci. Sul giocatore si registra anche l’interesse da parte di Verona e Napoli.