Milan-Torino, i convocati di Pioli: presenti Conti e Ibra, out Kjaer

Ecco la lista di calciatori del Milan convocati da Stefano Pioli in vista dell’esordio in Coppa Italia di questa sera.

Stasera alle ore 20:45 il Milan affronta nuovamente il Torino. Ma stavolta all’interno dell’edizione 2020-21 della Coppa Italia.

I rossoneri esordiscono dunque oggi nella competizione nazionale, nella gara secca valida per gli ottavi di finale.

Mister Stefano Pioli ha ufficializzato la lista dei convocati per il match contro il Toro. Ancora out diversi calciatori, come gli infortunati Bennacer, Gabbia e Saelemaekers. Out anche Simon Kjaer, che avrà un turno di riposo.

Presenti in lista l’ormai recuperato Ibrahimovic, così come Andrea Conti, dato da molti organi di stampa come in partenza.