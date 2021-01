Gli highlights di Milan-Torino, match valido per il turno ad eliminazione diretta degli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri vincono ai rigori e accedono ai quarti.

Nei primi minuti del match, Milan e Torino hanno impegnato al minimo le proprie forze al fine di studiarsi a vicenda e prendere le misure. Poche emozioni quindi nei primi 25 minuti, con nessuna occasione degna di nota, né a favore dell’una o dell’altra squadra.

Al 29’, il Milan ha suonato il primo squillo con Ibrahimovic. Lo svedese, dopo aver ricevuto un lancio magistrale da Kalulu ha provato il tiro da dentro l’area avversaria. La palla ha sfiorato la traversa, ma è stata la prima azione costruita bene dai rossoneri. Da lì in poi, il Milan ha dimostrato maggiore aggressività, mentre il Toro di Giampaolo si è coperto e ha tentato il contropiede all’evenienza. Nessun gol, quindi, nel primo tempo della gara di Coppa Italia a San Siro.

Nel secondo tempo il Milan è partito fortissimo. Al 49’, Leao ha avuto una grandissima chance per segnare l’1-0 a favore dei rossoneri. Dopo un magico filtrante di Brahim Diaz, il portoghese si è trovato solo davanti a Milinkovic-Savic; ha calciato forte ma il portiere granata ha fatto muro alla palla.

Al 57’ il Milan ci ha provato ancora, peccato che la palla non sia entrata in porta. Prima con Calabria, su cross di Kalulu: il terzino adattato a mediano ha calciato potente ma è stato bravo il portiere avversario a parare; poi con Dalot, che su ribattuta di Milinkovic-Savic ha colpito il palo. Altra occasione degna di nota per il Milan è arrivata all’87’ con Brahim Diaz che ha calciato a giro ma non ha centrato la porta; un vero peccato, dato che lo spagnolo, dopo il passaggio di Calhanoglu, era rimasto smarcato in area avversaria.

Dopo aver mantenuto il risultato di 0-0 anche nella seconda frazione di gara, le squadre hanno continuato ai tempi supplementari. Il Milan ha mantenuto lo stesso atteggiamento, attaccando imperterrito l’area avversaria, ma senza mai trovare il gol.

Le due squadre hanno dovuto sfidarsi ai rigori, ma alla fine ha avuto la meglio il Milan che grazie al tiro dal dischetto di Hakan Calhanoglu ha passato il turno. Ci sono i quarti di finale di Coppa Italia ad aspettare i rossoneri.

Milan-Torino, gli highlights del match

