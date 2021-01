Milan-Torino, Romagnoli: “Non molliamo mai, abbiamo fame”

Romagnoli contento per vittoria e qualificazione dopo Milan-Torino di Coppa Italia. Il capitano rossonero oggi festeggia anche il compleanno.

Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine di Milan-Torino di Coppa Italia. Soddisfazione per il passaggio del turno, anche se sono serviti i calci di rigore.

Rigore segnato e qualificazione, il capitano rossonero è soddisfatto: “Il modo migliore per festeggiare. Partita tosta, il Torino ha giocato bene. Noi abbiamo avuto varie occasioni. Non molliamo e abbiamo ancora più fame“.

Lunedì a Cagliari il Milan si può laureare campione di inverno, ma Romagnoli non ci pensa troppo: “Il campionato è lungo, pensiamo partita dopo partita e cerchiamo di dare il massimo“.

