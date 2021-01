Rientro Bennacer e Saelemaekers: il punto in vista di Cagliari-Milan

Pioli spera di poter convocare Bennacer e Saelemaekers quanto prima. Per Cagliari-Milan l’ex Anderlecht potrebbe farcela a recuperare.

Nell’ultima giornata di campionato si è finalmente rivisto Zlatan Ibrahimovic in campo. Dopo una lunga assenza, il centravanti svedese è tornato a disposizione.

Stasera in Milan-Torino di Coppa Italia partirà ancora dalla panchina, ma il suo minutaggio aumenterà. Stefano Pioli dovrebbe concedergli 20-30 minuti, così da permettergli di migliorare il ritmo partita. Possibile un ritorno da titolare lunedì 18 gennaio a Cagliari, quando Rafael Leao mancherà per squalifica.

Verso Cagliari-Milan: Saelemaekers e Bennacer tornano?

Per un Ibrahimovic recuperato, ci sono ancora altri giocatori che Stefano Pioli deve ritrovare. Ante Rebic e Rade Krunic sono out a causa del Covid-19, bisogna attendere. Per Matteo Gabbia altra attesa, dato che dovremmo rivederlo in campo solo a metà febbraio. I più vicini a rientrare sono Alexis Saelemaekers e Ismael Bennacer.

La Gazzetta dello Sport spiega che entrambi stanno lavorando per essere convocati per Cagliari-Milan. Hanno superato l’infortunio muscolare che li ha fermati, però non sono ancora al 100% della condizione e lo staff rossonero non vuole prendersi rischi.

Quello che sembra più vicino a tornare a disposizione è Saelemaekers, mentre Bennacer andrà valutato giorno per giorno. Pioli potrebbe decidere di portare l’algerino ex Empoli in panchina, ma di schierarlo solamente nella successiva partita di campionato contro l’Atalanta di sabato 23 gennaio.