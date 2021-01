Calhanoglu, nuovo messaggio social: “Because I’m happy”

Un nuovo post social di Calhanoglu che qualcuno subito accosta al rinnovo. Oggi è stata una giornata importante per la trattativa

Sono ore importanti sul versante rinnovo per Hakan Calhanoglu. Oggi c’è stato l’incontro a Casa Milan con Stipic, il procuratore del calciatore rossonero. Le parti sono davvero vicine, cosa che sembrava impensabile solo qualche mese fa. Infatti si parlava di una richiesta altissima del trequartista, con un Milan che invece non aveva intenzione di andare troppo oltre.

Ora la situazione è cambiata. Il Milan si è spinto ad offrire 4 milioni per il rinnovo di contratto di Calhanoglu, e potrebbe essere questa la cifra definitiva. Intanto il turco continua a mandare messaggi sul suo profilo Instagram. L’ultimo pochi minuti fa, con un video che riprende il rigore decisivo segnato ieri contro il Torino per il passaggio del turno. La canzone di sottofondo è “Because I’m happy“, che non è facile da tradurre. Rinnovo vicino