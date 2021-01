ULTIM’ORA – Meité al Milan, affare in chiusura! Cifre e dettagli

Il Milan sta chiudendo l’affare Meité dal Torino: ecco tutti i dettagli di questa operazione di calciomercato

Meité è vicinissimo dal diventare un nuovo calciatore del Milan. Ecco quanto riferito da Gianluca Di Marzio questa sera ai microfoni di Calciomercato – L’Originale:

“L’affare è chiuso, stanno chiudendo l’affare e decidendo come spartire i 10 milioni fra prestito e diritto di riscatto. Vuole metterlo a disposizione per la trasferta di lunedì. Il Milan voleva un giocatore che conoscesse il campionato italiano“.

Affare in dirittura d’arrivo quindi, il Milan addirittura vuole chiudere entro domani per mettere a disposizione di Pioli il calciatore per la prossima partita. I rossoneri sono impegnati lunedì sera a Cagliari contro la squadra di Di Francesco. Il centrocampo è in emergenza, infatti non rientrerà ancora Ismael Bennacer ma ci sono Tonali e Kessie. Una quarta opzione serve per forza, soprattutto in vista dei prossimi mesi quando, oltre al campionato, ci saranno da giocare anche le partite di Europa League.

Calciomercato Milan, arriva Meité

Meité è stato scelto dal Milan per una serie di motivi. In primis per le caratteristiche tecniche: Pioli ha chiesto un mediano con queste qualità, più fisiche che tecniche. L’ex Monaco è una soluzione low-cost, visto che l’obiettivo numero uno era Koné del Tolosa, poi passato al Borussia M’Gladbach per 9 milioni di euro. Sicuramente l’attuale centrocampista del Torino è una seconda scelta, ma non meno importante. Conosce la Serie A e potrebbe dare una mano. In mezzo al campo c’è bisogno di calciatori di quantità: Meité lo è, ma con anche una buona tecnica di base. L’affare sembra ormai in dirttura d’arrivo: domani si può chiudere, il Milan ha fretta e farà il massimo per portarlo con la squadra a Cagliari.