Colpo Simakan anche da infortunato | I tifosi si oppongono!

Il sondaggio proposto dalla nostra redazione su Twitter ha finalmente un verdetto: la maggior parte dei tifosi non prenderebbe Simakan dopo l’infortunio

Dopo la notizia dell’infortunio di Mohamed Simakan le dinamiche del calciomercato rossonero hanno preso una piega diversa. Sappiamo che il difensore francese era il principale obiettivo degli acquisti del Milan, ma i tempi del suo recupero saranno decisamente lunghi.

Simakan ha subito un infortunio al ginocchio che lo costringerà ad un’operazione medica importante. Sono previsti almeno due mesi d’assenza dal campo per il giovane talento francese e adesso è difficile pensare di poter spendere 18 mln per il suo cartellino. Maldini ha affermato di non voler distogliere l’attenzione dal suo profilo, che magari potrebbe essere ingaggiato in estate; quando il suo ginocchio sarà del tutto recuperato. Oppure, si potrebbe tentare l’azzardo adesso, dato che Simakan, reduce dall’infortunio, potrebbe essere acquistato in saldo.

Noi della redazione di MilanLive abbiamo voluto chiedere un parere ai tifosi attraverso un sondaggio Twitter. La domanda posta agli utenti è stata: “Simakan out per due mesi – Lo comprereste lo stesso?”. Ebbene, i tifosi hanno espresso il loro giudizio e la percentuale maggiore ha votato per il NO. Questo il sondaggio da noi proposto: