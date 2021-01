Ancora derby in Coppa Italia: tutte le sfide dal 1958 ad oggi

L’Inter ha battuto la Fiorentina per 2-1. Adesso, ai quarti di finale dovrà incontrare il Milan. Il derby di Coppa Italia è ormai un classico

Il Milan ha passato il turno degli ottavi di Coppa Italia, battendo ai rigori il Torino. La cugina milanese ha, a sua volta, vinto a Firenze grazie al gol di Lukaku negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare. Il 27 gennaio sarà quindi derby tra Milan e Inter che si sfideranno ai quarti di finale di Coppa Italia.

In questa competizione, la sfida tra le milanesi è ormai diventata un classico. Ad ogni decennio, a partire dal 1958, Milan e Inter si sono sempre sfidate. Il verdetto vede i rossoneri con una percentuale di vittorie maggiore. In tutto: 10 successi del Milan, 7 dell’Inter e 7 pareggi.

Tutti i risultati a partire dal 1958

Milan e Inter hanno cominciarono a sfidarsi in Coppa Italia nel 1958, quando i rossoneri eliminarono i nerazzurri grazie alle vittorie nei match di andata e ritorno del girone di qualificazione: 3-2 e 1-1 a favore dei rossoneri, con il Milan che si qualificò ai quarti di finale. Dieci anni dopo, nel 1968 non andò poi così diversamente : 4-2 e 0-0 a favore dei rossoneri. Ma in quell’anno il Milan non riuscì a battere il Torino nel girone finale.

Arrivando agli anni ‘70 le sfide tra le due aumentarono sia in quantità che in qualità. Nell’estate del 1972 arrivò la doppia vittoria del Milan, ma due anni dopo, nel 1974 l’Inter riuscì a rifarsi delle due sconfitte. Nel 1975 fu ancora il Milan a riuscire nel successo: grazie al gol di Giuseppe Sabadini nella gara d’andata (1-0 e 0-0 a favore dei rossoneri). Indimenticabile è la storica finale tutta milanese di Coppa Italia giocata a San Siro nel 1977: una vittoria rossonera firmata dai gol della coppia Maldera-Braglia. Approdando negli anni ‘80, ebbe subito la meglio l’Inter. I nerazzurri vinsero l’edizione 1980-81. La stagione successiva, fu Bergomi a regalare il pareggio (2-2) all’Inter, eliminando così il Milan in apertura del torneo 1981-82. I rossoneri si rifecero nella semifinale del 1985, eliminando i nerazzurri per 2-1 grazie al gol decisivo di Andrea Icardi.