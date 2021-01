Calciomercato Milan – Simakan, anche il Lipsia non molla

Nonostante l’infortunio di Simakan, il Milan non ha comunque abbandonato la pista che conduce al suo profilo. Ma anche il Lipsia non molla

Il primo colpo di mercato del Milan che tutti si aspettavano, porta il nome di Mohamed Simakan. Il duttile difensore dello Strasburgo si è pero infortunato in una partita di Ligue 1, giocando con il suo club. Simakan è stato così costretto ad abbandonare il campo nell’intervallo tra i due tempi e il danno fisico riportato è stato di notevole importanza.

La stessa società francese ha comunicato che il giocatore ha subito un grave infortunio al ginocchio, che lo costringerà ad effettuare un’artroscopia. Si prospettano circa due mesi d’assenza dal campo per Mohamed Simakan.

Così, i piani di mercato del Milan sembrano essersi notevolmente complicati. In realtà, lo stesso Maldini ha affermato che il profilo del giocatore francese non è detto che verrà abbandonato. Il dirigente tecnico rossonero vuole aspettare ulteriori sviluppi per poi decidere come procedere.

L’ipotesi più accreditata vede il Milan aspettare la guarigione di Simakan per poi ingaggiarlo in estate. Ma la dirigenza rossonera non è l’unica disposta ad attendere: anche il Lipsia non molla di un centimetro, ed è pronta a rilanciare un’offerta.

Sappiamo quanto il club tedesco abbia messo i bastoni tra le ruote al Milan per l’acquisto di Mohamed. In più, lo Strasburgo preferirebbe cedere il difensore al Lipsia, che a prescindere dall’infortunio, lo avrebbe voluto prelevare a giugno. Adesso, si attendono ulteriori sviluppi. La notizia dell’attuale interesse dei tedeschi per Simakan ci arriva da Pietro Balzano Prota: