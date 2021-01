Meité al Milan, Giampaolo conferma: “È in uscita”

Marco Giampaolo è stato intervistato ai microfoni di Rai Sport dopo Milan-Torino. Al tecnico è stato chiesto di Meitè

Dopo la sconfitta a San Siro, nel match di Coppa Italia contro il Milan, Giampaolo è stato intervistato ai microfoni di Rai Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico sulla partita persa ai rigori:

“La squadra ha fatto bene ed è stata competitiva. Centoventi minuti sono molti, soprattutto se sommati alle tre partite precedenti. Noi giochiamo di nuovo sabato, il calendario non offre i tempi di recupero adeguati. È stata anche una beffa, perché quando te la giochi ai rigori provi una chance. La Coppa Italia è importante e noi non l’abbiamo snobbata. C’è delusione ma bisogna riorganizzarsi. Alla squadra ho chiesto solo di giocare. Non siamo stati pericolosi in attacco ma abbiamo giocato con personalità”.

In seguito, al tecnico granata sono state chieste informazioni su Meitè, che anche oggi non era tra i convocati. Sappiamo che il centrocampista è stato fortemente accostato al Milan in questa finestra di mercato. Se il Diavolo sarà la prossima destinazione del francese è ancora un’incognita, ma Giampaolo ha accennato ad una sua vicina partenze. Ecco le parole del tecnico: “Meitè stasera non era a disposizione perché penso che sia in uscita, poi cosa accadrà domani non lo so”.