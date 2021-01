Milanello, dieci giocatori presenti nel giorno libero: le ultime news

Pioli ha concesso una giornata di riposo dopo Milan-Torino di Coppa Italia, ma diversi calciatori hanno voluto lavorare a Milanello lo stesso.

Archiviato il superamento degli Ottavi di Coppa Italia contro il Torino, adesso il Milan deve ripensare al campionato. Lunedì c’è una trasferta a Cagliari da non fallire.

Oggi Stefano Pioli ha concesso una giornata libera ai giocatori, ma una decina di loro si sono comunque presentati a Milanello. È Sky Sport a rivelare che al centro sportivo rossonero c’erano Kjaer, Ibrahimovic, Romagnoli, Daniel Maldini, Bennacer, Gabbia, Saelemaekers e altri compagni.

Un segnale molto importante, anche se non è una novità. Anche altre volte si è verificata la stessa situazione. Il gruppo è forte, il Milan ha messo insieme una squadra con tanta voglia di lavorare e migliorare. I risultati non sono casuali, ma frutto proprio del tanto lavoro e dello spirito messo sia in allenamento che in partita.

Pioli dopo Milan-Torino di Coppa Italia ha ribadito di essere orgoglioso dei suoi calciatori. Il clima a Milanello è quello ideale da diversi mesi, bisogna continuare così per riuscire a chiudere la stagione con grandi soddisfazioni.