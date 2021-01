Paura per Berlusconi: ricovero d’urgenza a Montecarlo

Lo storico ex presidente del Milan è stato ricoverato nel sud della Francia, dove stava risiedendo di recente.

Non proprio un bel periodo per la salute di Silvio Berlusconi. Lo storico ex presidente del Milan è stato nuovamente ricoverato.

L’ex Premier ha accusato alcuni problemi di origine cardiaca durante il suo soggiorno a Valbonne, nel sud della Francia, dove risiede dall’inizio della pandemia.

Secondo quanto appreso dall’ANSA, Berlusconi è stato fatto ricoverare d’urgenza sotto indicazione del suo medico curante, il prof. Alberto Zangrillo.

L’attuale proprietario del Monza è ora sotto le cure del Centro cardio-toracico di Montecarlo, clinica specializzata del Principato.

Un forte in bocca al lupo al Cavaliere, che già mesi fa era stato ricoverato al San Raffaele di Milano, in quel caso per problemi dovuti al Covid-19.