Sky – Verso Cagliari-Milan: Saelemaekers ancora a parte

Il centrocampista belga Alexis Saelemaekers non è ancora rientrato a disposizione di mister Pioli dopo la seduta odierna.

La redazione di Sky Sport poco fa ha aggiornato la situazione degli infortunati ed acciaccati in casa Milan.

Al termine dell’allenamento odierno, i rossoneri possono accertarsi delle buone condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che ha lavorato tranquillamente in gruppo.

Non ancora a disposizione con il resto della squadra Alexis Saelemaekers, esterno belga che è fuori dalla gara contro la Lazio di fine 2020.

Leggi anche > Rebic, indizio social sul suo rientro (FOTO)

A Milanello stamane Saelemaekers ha lavorato ancora a parte. La sua seduta però è stata propedeutica per un prossimo ritorno in gruppo.

Il classe ’99 è infatti in netto miglioramento dopo l’infortunio al bicipite femorale. Probabile che tra domani ed il weekend possa dunque tornare a disposizione di mister Pioli.

In vista di Cagliari-Milan ci sono buone possibilità di vedere Saelemaekers nella lista dei convocati.

Ancora da attendere invece per il recupero di Bennacer e Gabbia. Rebus invece per i due calciatori attualmente positivi al Covid, ovvero Krunic e Rebic, entrambi asintomatici ma in attesa dei tamponi negativi.