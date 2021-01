Calciomercato Milan – Meitè, domattina le visite mediche

Da poche ore è arrivata l’ufficialità. Meitè sarà un nuovo giocatore del Milan. Ecco i prossimi impegni del giocatore che porteranno al suo inserimento in squadra

Il primo acquisto del calciomercato rossonero di gennaio è Soualiho Meitè. Il centrocampista arriva in prestito dal Torino, per rinforzare la mediana del Milan. L’affare prevede la formula del prestito per sei mesi, con un possibile diritto di riscatto in favore della società rossonera.

Leggi anche:

La notizia è arrivata oggi e adesso si attende soltanto l’arrivo del calciatore a Milano per formalizzare il tutto. Meitè è atteso a casa Milan in serata. Domattina, si sottoporrà invece alle consuete visite mediche alle quali seguirà la firma del contratto.

Quella di domani sarà una giornata importante: le valutazioni fisiche che emergeranno, potranno dire se Meitè sarà già presente nel match di lunedì sera contro il Cagliari.