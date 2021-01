Concorrenza per il difensore | Milan, è corsa a tre

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Fikayo Tomori. Il difensore del Chelsea piace anche a due club di Premier League

La pista che porta a Mohamed Simakan si raffredda sempre di più. Ora il profilo che sembra in pole per la rafforzare il pacchetto arretrato della formazione di Stefano Pioli è quello di Fikayo Tomori.

Il 2enne canadese ha avuto il via libera ufficiale: Frank Lampard oggi è stato chiaro in conferenza stampa, il giocatore può lasciare il Chelsea ma solo in prestito perché nel suo futuro ci sarà ancora lo Stamford Bridge.

Leggi anche:

La Premier su Tomori

Gli inglesi vogliono puntare sul calciatore e l’idea è dunque quella di farlo partire solo per sei mesi. Dalla Spagna, Mundo Deportivo conferma, che anche il Milan è sulle tracce di Tomori ma è l’unica squadra.

Secondo il noto portale, infatti, sul 23enne ci sarebbero anche Leeds e Newcastle. Due realtà in cui potrebbe mettersi maggiormente in mostra. La scelta finale, però, sarà del calciatore.