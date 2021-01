Mandzukic, il Milan è la sua priorità – Domani giornata decisiva

Mario Mandzukic sembra essere sempre più vicino al Milan. Addirittura domani si potrebbe formalizzare l’affare tra le parti

Mario Mandzukic è diventato, nelle ultime ore, il nome caldissimo del calciomercato rossonero. Dopo l’acquisto di Souailho Meitè, il croato potrebbe diventare il prossimo innesto alla rosa di Pioli. Il calciatore, ottimo attaccante, potrebbe essere l’ideale per sostituire Ibra all’evenienza. O se vogliamo, i due giganti d’attacco potrebbero giocare insieme, con Mario schierato da esterno, ad esempio.

Certo è che le qualità del croato sono . Ciò che più ha fatto discutere dopo la notizia dell’interesse del Milan, è stata la sua età e il suo periodo di inattività dato il suo stato da svincolato (6-7 mesi). È altrettanto vero che Mandzukic non ha mai smesso di allenarsi, di conseguenza la sua condizione fisica potrebbe essere all’altezza di una presenza in campo immediata.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i contatti tra il Milan e l’agente del croato sono sempre più intensi. Domani potrebbe quindi essere la giornata decisiva. Mandzukic avrebbe rifiutato l’offerta di altri club europei, per dare la sua priorità al Milan.

Il giornalista sopracitato ha parlato di un affare tra le parti che prevede un contratto sino fine stagione. Attendiamo quindi gli sviluppi della giornata di domani, la notizia dell’ufficialità è sicuramente molto attesa.

Mario #Mandžukić is getting closer to #ACMilan as a free agent. Ready a contract until the end of the season. The croatian striker wants to comeback in Serie A and Rossoneri are his priority. Many clubs are looking him (Besiktas, CSKAMosca). Tomorrow the day to finalize the deal

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 14, 2021