Sky – Conti, la Fiorentina non chiude: irrompe il Parma!

La trattativa per Conti alla Fiorentina non si è ancora chiusa: sul terzino si è inserito il Parma, pronto all’offerta!

Andrea Conti lascerà il Milan in questa sessione di calciomercato. C’è una trattativa con la Fiorentina, ma per adesso non si è ancora chiusa. I viola non hanno ancora fatto l’offerta giusta ai rossoneri, che valutano il calciatore circa 7,5 milioni di euro. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, si starebbe inserendo il Parma, pronto a muoversi per convincere il calciatore. Che, nel frattempo, avrebbe già detto sì alla Fiorentina.