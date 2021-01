Sky – Conti, tra Fiorentina e Parma: la situazione

Il Parma è in pressing sul terzino, la Fiorentina aspetta. Non cambia la posizione del Milan, che vorrebbe garanzie sul riscatto

Non decolla la trattativa tra il Milan e la Fiorentina per Andrea Conti. I rossoneri vorrebbero cedere il terzino a titolo definitivo ma i viola non sono dello stesso avviso.

I toscani al momento non sono andati oltre il prestito con diritto di riscatto. Chi può avvicinarsi alle richieste del Milan è, invece, il Parma che non ha mai mollato la presa su Conti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i gialloblu vorrebbero prendere il calciatore in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento della salvezza. Servirà ancora qualche giorno dunque per capire il futuro del calciatore.