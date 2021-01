Meité a un passo dal Milan, accordo col Torino: le ultime

In stato avanzato la trattativa tra Milan e Torino per Meité. Salvo sorprese, l’ex Monaco andrà a completare il centrocampo di Pioli.

Il Milan sembra molto vicino a chiudere per l’arrivo di Soualiho Meité dal Torino. Dopo aver valutato anche altre opzioni, il club ha deciso di accelerare per il centrocampista del Torino.

Stefano Pioli ha bisogno di un’alternativa in più in mediana e la società vuole accontentarlo. Non è previsto un investimento particolare nel ruolo e dunque è stato deciso di fare un’operazione low cost.

Calciomercato Milan, arriva Meité dal Torino

Il quotidiano Tuttosport spiega che ieri sera c’è stata un’accelerata da parte del Milan per Meité. È stato praticamente raggiunto l’accordo con il Torino sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Non a caso, il giocatore è rimasto in tribuna nelle ultime due partite contro i rossoneri nonostante fosse stato inserito nella lista dei convocati.

La cessione del centrocampista ex Monaco è ormai prossima. Tra oggi e domani potrebbero essere definiti gli ultimi dettagli prima del trasferimento. Il dialogo tra le parti è andato avanti spedito, nonostante l’inserimento di altre società (Napoli, ad esempio).