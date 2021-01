Calciomercato Milan – Ufficiale: Jovic torna in Bundesliga

Ufficiale: Luka Jovic non giocherà nel Milan. L’attaccante serbo lascia il Real Madrid e torna nella sua vecchia squadra.

Una notizia che era nell’aria da giorni e che oggi è divenuta ufficiale. Luka Jovic torna in Bundesliga.

L’attaccante del Real Madrid, accostato spesso anche al Milan, ha firmato per il ritorno all’Eintracht Francoforte.

E’ stata la stessa società tedesca ad annunciarlo sui propri canali, lanciando l’hashtag #JovicisBack.

Leggi anche > Il Chelsea apre alla cessione di Tomori, ma…

Il comunicato ufficiale dell’Eintracht parla di acquisizione a titolo temporeaneo di Jovic fino al termine della stagione, quando poi si deciderà anche il futuro dell’attaccante serbo.

Il classe ’97 aveva già giocato a Francoforte sino al 2019, anno in cui il Real Madrid ha deciso di investire ben 60 milioni di euro per portarlo in Liga.

Un vero e proprio flop quello di Jovic con i ‘blancos’, viste le poche apparizioni ed i rari squilli in zona-gol.

Il Milan si era interessato a lui come possibile vice-Ibrahimovic, ma la volontà del serbo era quella di tornare all’Eintracht, club che lo ha lanciato nel calcio che conta.