Addio Milan | Via dopo il nuovo acquisto

Il Milan potrebbe decidere di cedere in prestito Lorenzo Colombo in caso di arrivo di un nuovo attaccante

Futuro tutto da scrivere per Lorenzo Colombo. L’attaccante classe 2002 del Milan potrebbe cambiare maglia durante il calciomercato di gennaio.

I rossoneri sembrano essersi convinti ad acquistare un vice Ibrahimovic. L’idea Mario Mandzukic sta prendendo sempre più piede ma non è l’unico nome sul taccuino del Diavolo: attenzione, infatti, anche a Leonardo Pavoletti, come il croato, proposto da Giovanni Branchini, e Gianluca Scamacca.

Con l’arrivo di un nuovo centravanti, lo spazio per Colombo si ridurrebbe non poco. La possibilità di un addio in prestito verrà certamente presa in considerazione.

Via in prestito

Le offerte per il calciatore non mancano. Ci pensa il Pescara così come altri club di Serie B ma non si può escludere una permanenza nel massimo campionato italiano. Il Crotone, ad esempio, è alla ricerca di un attaccante e Colombo potrebbe essere un’idea visti anche gli ottimi rapporti tra i club. Attenzione però anche allo Spezia.