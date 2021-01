Milan, caccia al difensore | Concorrenza Liverpool!

C’è anche il Liverpool sulle tracce di Loic Badé. Il centrale che piace al Milan, nel mirino della squadra di Klopp

Continua la caccia al difensore in casa Milan. I rossoneri hanno abbandonato la pista Simakan, almeno per il momento, per puntare su un centrale pronto fin da subito. Il calciatore dello Strasburgo dovrà star fuori per due mesi e il nome caldo, oltre a Tomori, è quello di Loic Badé.

Il giocatore del Lens ha un valutazione di circa 8-10 milioni di euro e potrebbe rappresentare certamente un’opportunità. Il Milan lo ha fatto visionare più volte ma non è l’unica squadra sulle sue tracce.

Come riporta il ‘Daily Mail’, Badé sarebbe finito nel mirino del Liverpool, alla ricerca di un difensore, che possa rimpolpare il pacchetto arretrato a disposizione di Klopp.