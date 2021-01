Monza-Cosenza, Boban in tribuna con Galliani | FOTO

Spunta Zvonimir Boban durante il match tra Monza e Cosenza, invitato in triguna al Brianteo da Adriano Galliani.

Mentre va avanti il contenzioso giudiziario con il Milan, il dirigente croato Zvonimir Boban è riapparso sul palcoscenico calcistico.

Come riferito da Dazn, Boban è stato immortalato a Monza, nella tribuna autorità dello stadio Brianteo durante il match contro il Cosenza.

Adriano Galliani ha invitato il suo vecchio amico e calciatore a seguire il club brianzolo, che è attualmente in lotta per la promozione in Serie A.

I due ex rossoneri sono accanto in tribuna a seguire il match, magari parlando anche di futuro e di progetti sportivi. Il tutto con il Milan ormai alle spalle.