Sky – Calhanoglu salta Cagliari-Milan: possibilità minime di recupero

Stando a Davide Baiocchini, cronista di Sky sport, Hakan Calhanoglu per partira per la gara del Milan a Cagliari.

Piove sul bagnato in casa rossonera, visto che dall’infermeria continuano a giungere cattive notizie: Hakan Calhanoglu non si è allenato neanche oggi dopo aver saltato la sessione di ieri.

La novità riportata da Davide Baiocchini, giornalista di Sky Sport, lancia segnali poco confortanti per il Diavolo: Calhanoglu non partirà per la Sardegna Arena al 99%, creando un altro grattacapo a Pioli. Il suo infortunio si aggiunge a quello dei lungodegenti Gabbia e Bennacer, oltre a Rebic e Krunic a cui va aggiunta la squalifica per Leao.

Chi al posto di Calhanoglu?

Le scelte offensive appaiono forzate, col redivivo Ibrahimovic a guidare l’attacco con Diaz a supporto al posto del trequartista turco con Hauge e Castillejo ai suoi lati. Lo spagnolo dovrà battere la concorrenza del recuperato Saelemaekers, che insidia il numero 7 per la fascia destra.

Convocato Meite, che contende una maglia da titolare a Tonali.