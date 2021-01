Saelemaekers, buone notizie: allenamento in gruppo, sarà a Cagliari

Alexis Saelemaekers è tornato oggi ad allenarsi con il resto della squadra. Il belga ha risolto l’infortunio ed è prossimo alla convocazione contro il Cagliari

Oggi, tra le tante notizie che arrivano da Milanello ce n’è una buona che fa sorridere Pioli. Finalmente, dopo 3 settimane, Alexis Saelemaekers si è allenato oggi in gruppo. Secondo quanto affermato da calciomercato.com, il belga sta bene e sarà convocato per il match contro il Cagliari in programma lunedì sera.

La sua ultima partita, prima dell’infortunio, era stata quella contro la Lazio che ha chiuso il 2020. Adesso, l’ala destra potrà di nuovo aiutare la squadra grazie alle sue grandi qualità tecnico-tattiche.