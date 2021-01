Torino, Giampaolo verso l’esonero | In corsa un altro ex Milan!

Giampaolo verso l’esonero dopo lo 0-0 di oggi contro lo Spezia. L’allenatore potrebbe essere sostituito da un altro ex Milan

Marco Giampaolo verso l’esonero dal Torino. I tre punti non sono arrivati nemmeno oggi, nonostante l’uomo in più per tutta la partita contro lo Spezia. 0-0 il risultato finale, e adesso la fiducia nei confronti dell’allenatore sembra venire meno. Da Torino infatti fanno sapere che è molto probabile l’addio dell’allenatore, preso in estate da Urbano Cairo dopo il fallimento dell’anno precedente al Milan.

Giampaolo, in queste prime 18 partite di campionato, non è riuscito neanche stavolta a portare la sua mentalità e il suo gioco. Buona parte dei tifosi lo difende e critica invece l’operato sul calciomercato della società. In ogni caso, le colpe dell’allenatore ci sono, nonostante i cambi tattici e il venir meno di alcuni suo dogmi (come il 4-3-1-2).

Torino, Donadoni al posto di Giampaolo

In questo momento sono quattro le candidature per la panchina del Torino dopo Giampaolo. La più concreta sembra il ritorno di Moreno Longo, colui che ha guidato i granata alla salvezza nel finale dello scorso campionato dopo l’addio di Mazzarri. Poi altri tre nomi: Leonardo Semplici, l’ex allenatore della Spal, Davide Nicola e soprattutto Roberto Donadoni, un altro ex Milan.