Inter, mancato pagamento Hakimi: ecco come stanno le cose

Dalla Spagna giungono voci di un malumore del Real Madrid per il caso Hakimi, dove l’Inter ha mancato il pagamento del terzino. Una situazione in divenire e da monitorare.

Achraf Hakimi è una delle rivelazioni della nostra Serie A, tuttavia è al centro di una disputa al di fuori del campo. L’Inter, complice la delicata situazione societaria, non ha ancora adempiuto gli oneri per l’acquisizione del terzino marocchino.

I Blancos al momento non hanno mosso nessun esposto ufficiale, ma dalla Spagna trapela un marcato malumore per il mancato bonifico da 40 milioni di euro.

La ricostruzione

Cosa accadrà adesso? Dalla Spagna arrivano voci contrastanti in merito, con una sola certezza: Florentino Perez è irritato per il mancato pagamento. In questo momento il Real non ha intenzione di aprire un contenzioso alla FIFA, fiducioso del pagamento dell’onere da parte della società interista, ma al momento segue da vicino le cose.

Il Real Madrid ha intenzione di attendere le novità societarie nerazzurre, e di risolvere la questione in maniera informale senza passare dai tribunali.

Una situazione gestita diversamente dal caso Eriksen, dove l’agente ha denunciato al CONI il mancato pagamento delle commissioni per la cessione, una cifra vicina ai 7 milioni di euro.