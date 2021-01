Mandzukic al Milan, Costacurta commenta: “Giusto chiedere a Ibra”

Alessandro Costacurta, ex bandiera rossonera e opinionista di Sky Sport, commenta un eventuale arrivo al Milan di Mandzukic.

Billy Costacurta ha giocato con e contro i più grandi campioni della storia del calcio, da Maradona a Cristiano Ronaldo, e adesso si è espresso su un potenziale arrivo di Mandzukic a Milano. Lo ha fatto dal salotto di Sky, dove è opinionista fisso, spiegando come sia vitale l’opinione dello spogliatoio.

Mandzukic è un leader arcigno e carismatico, e inserirlo nel mezzo del campionato è una scelta che va ponderato più per il peso del nome che per l’utilità in campo, visto che il Diavolo è alla ricerca di un profilo con quelle esatte caratteristiche.

Le parole di Costacurta su Mandzukic

Ecco un estratto delle parole di Billy Costacurta sull’ariete croato:

“Credo che Ibrahimovic dovrebbe esprimere un suo parere, non in maniera ufficiale, ma dovrebbe dire la sua a riguardo. Lo si faceva anche ai miei tempi, i senatori muovono l’umore dello spogliatoio. Credo che in realtà qualcosa si sia già mosso in questo senso, ovviamente non ufficialmente”.