Dalla Francia – Ibrahimovic blinda Donnarumma: Leonardo deve arrendersi

La stampa francese ha parlato delle parole di Ibrahimovic, che in qualche modo beffano il PSG in chiave mercato.

Da qualche tempo Leonardo, ex calciatore e dirigente del Milan, stava studiando il colpaccio per rinforzare il suo Paris St. Germain.

La società parigina avrebbe voluto strappare proprio ai rossoneri uno dei suoi migliori calciatori, approfittando della futura scadenza di contratto.

Leonardo aveva messo gli occhi su Gianluigi Donnarumma, portiere che conosce molto bene e che avrebbe provato a portare in Francia a parametro zero, magari sfruttando i buoni rapporti con Mino Raiola.

Come riporta Le10sport.com, Leonardo è stato letteralmente beffato dal Milan, in particolare da un calciatore rossonero.

Zlatan Ibrahimovic ieri, da leader vero, ha blindato il suo compagno di squadra Donnarumma nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

Ibra ha parlato così di Gigio: “E’ il miglior portiere del mondo, anche se non glielo dico. Deve restare al Milan, mantenere sempre la stessa fame e voglia di vincere. Uno come lui merita di giocare la Champions League”.

Leonardo aveva seriamente pensato a fine stagione di sostituire l’attuale numero 1 del PSG, il costaricano Keylor Navas, proprio con Donnarumma.

Il tutto sembra ora impossibile, visto che tra le parole di Ibra e le mosse del Milan Donnarumma si avvicinerà al rinnovo contrattuale.

L’importanza di Ibrahimovic evidentemente sta anche in questo: guidare i compagni e convincerli a sposare il progetto rossonero, così da poter ritornare tutti assieme ad alti livelli ed evitare esodi spiacevoli come accaduto in passato.