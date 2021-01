Rinnovo Donnarumma, summit con Raiola | Il Milan alza l’offerta

Il Milan è pronto a confrontarsi a quattrocchi con Raiola per raggiungere un accordo sul prolungamento di contratto di Gigio Donnarumma.

Il Milan in questi giorni ha dato priorità al rinnovo di Hakan Calhanoglu, ma c’è anche quello di Gianluigi Donnarumma da affrontare. Pure il portiere campano va in scadenza a giugno 2021.

C’è la volontà reciproca di prolungare l’attuale contratto. Nonostante non gli manchino richieste da altre squadre, Gigio ha la ferma volontà di rimanere in maglia rossonera. E mai lascerebbe il club che lo ha lanciato a parametro zero. Un accordo verrà trovato, presto si spera.

Leggi anche:

News Milan, le ultime sul rinnovo di Donnarumma

Il portale web calciomercato.com spiega che nei mesi scorsi il Milan aveva offerto prima 6,5 milioni di euro netti a stagione e poi 7. Donnarumma oggi percepisce un ingaggio da 6 milioni annui. La proposta del club rossonero non ha soddisfatto Mino Raiola, che vuole di più.

I dirigenti e l’agente sono pronti a un incontro per sbloccare la trattativa. Già la settimana prossima, dopo Cagliari-Milan, le parti possono sedersi a un tavolo per cercare di raggiungere un accordo.

La società di via Aldo Rossi è pronta ad alzare l’offerta. C’è ottimismo sull’esito della negoziazione, anche perché la volontà di Donnarumma è chiara e dunque non si temono altre squadre. Il Milan vuole blindare Gigio con un nuovo contratto, confermando la grande fiducia in lui e riconoscendone il valore per la squadra.

Ovviamente sarà necessario che Raiola riveda un po’ le sue richieste economiche. L’ingaggio di Donnarumma è già altissimo e il club è disposto ad aumentare l’importo, però deve anche stare attento agli equilibri di bilancio.