Cagliari-Milan, partenza posticipata a domani: il motivo

Il Milan ha deciso di posticipare a domani la partenza per Cagliari per effettuare un nuovo giro di tamponi.

Prudenza è la parola d’ordine in casa Milan dopo le positivià di Calhanoglu ed Hernandez. Il club ha deciso di annullare il ritiro in Sardegna e posticipare il viaggio a Cagliari a domattina. La scelta nasce dalla precisa volontà del club di non rischiare nuovi focolai, avendo il club quattro calciatori attualmente positivi.

In caso di responsi confortanti il Milan prenderà un volo privato verso l’isola nella mattinata di domani, dove poi svolgerà pranzo e rifinitura in albergo.

Obiettivo evitare ulteriori defezioni

La situazioni infortuni in casa Milan è critica, e aggiungere casi Covid al gruppo sarebbe controproducente sia in campo che fuori. La tutela versa la salute dei tesserati è prioritaria, mentre sul campo in pochi giorni il Diavolo dovrà affrontare Atalanta e Inter.