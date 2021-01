Calciomercato Milan, conferme dalla Turchia | Colpo Kahveci

Nuove conferme dalla Turchia su Kahveci, il centrocampista che piace al Milan. Pronta un’offerta ad un club con cui ci sono ottimi rapporti

In settimana vi abbiamo riportato le indiscrezioni dalla Turchia su Kahveci, un centrocampista classe 1995 finito nel mirino del Milan. Addirittura si parlava di offerta ufficiale fatta recapitare alla sua squadra, l’Istanbul Basaksehir, la nuova squadra di Léo Duarte. Fra le due società c’è un ottimo rapporto e questo potrebbe facilitare la trattativa, anche se è spuntato fuori anche l’interesse del Siviglia.

Tv100 ha confermato nuovamente questa voce di calciomercato. Il Milan sarebbe sulle tracce di Kahveci, valutato circa 10 milioni di euro dal suo club. Non una cifra bassa, ma nemmeno spropositata. In patria si parla molto bene di lui ed è considerato un centrocampista forte. Non è un caso se Maldini e Massara lo hanno inserito nel loro taccuino. Potrebbe essere un colpo last-minute in questa sessione invernale: un nuovo rinforzo a centrocampo, soprattutto in vista delle tante partite da qui al termine del campionato, fa sempre comodo.

Kahveci, caratteristiche tecniche e ruolo

A centrocampo il Milan ha ufficializzato proprio ieri Soualiho Meité. I rossoneri hanno scelto lui dopo che è fallito l’affare Koné, passato dal Tolosa al Borussia M’Gladbach. Arriva in prestito dal Torino con diritto di riscatto: complessivamente, si tratta di un affare da 10 milioni. Kahveci è un calciatore molto diverso dal francese: non è un mediano ma un centrocampista offensivo. Nell’attuale modulo di Stefano Pioli giocherebbe dietro la punta, in qualsiasi posizione: infatti in Turchia nasce trequartista, ma spesso ha agito anche da esterno sinistro. Per caratteristiche, si tratta di un profilo molto simile a Calhanoglu, ma con qualcosa in meno dal punto di vista tecnico e tattico. Un buon calciatore insomma, che potrebbe far comodo ma solo a cifre contenute.