Inter-Juve 2-0, Milan agganciato! | La classifica aggiornata

La classifica di Serie A aggiornata dopo Inter-Juve di questa sera. I nerazzurri agganciano il Milan, impegnati domani a Cagliari

Antonio Conte batte Andrea Pirlo. Nessun problema per l’Inter questa sera contro la Juventus: 2-0 il risultato finale, in rete prima Arturo Vidal e poi Nicolò Barella. Prestazione brutta della squadra bianconera, incapace di creare occasioni pericolose da rete per tutta la partita.

Una vittoria che pesa tanto anche per questioni di classifica e che mette pressione al Milan. Le due milanesi, infatti, sono al momento insieme in testa a 40 punti, chiaramente i rossoneri hanno una partita in meno e domani a Cagliari sono costretti a vincere. Ecco, di seguito, la classifica aggiornata di Serie A: