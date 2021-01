Serie A – La classifica aggiornata dopo Napoli-Fiorentina

Il Napoli ha battuto in maniera schiacciante la Fiorentina. Un 6-0 che riporta la squadra di Gattuso momentaneamente al 3^ posto

Che partita del Napoli al Maradona! Gli uomini di Gattuso hanno asfaltato la Fiorentina, vincendo per 6-0. Ma il match sembrava non avere altra sorte già nel primo tempo, conclusosi con il risultato di 4-0 per gli azzurri.

Adesso, il Napoli è momentaneamente terzo in classifica a quota 34 punti, con una partita in meno rispetto alla maggior parte della squadre di Serie A. Attenzione però all’Atalanta, che dovrà giocare alle 18.00 contro il Genoa. La possibile vittoria della Dea, condurrebbe i bergamaschi a pari punti con il Napoli in classifica.

E assolutamente cruciale sarà il big match di stasera. Il derby d’Italia tra Inter e Juve potrebbe completamente sconvolgere l’attuale classifica. Se i bianconeri riuscissero nella vittoria soffierebbero il terzo posto al Napoli, portandosi a -1 dall’Inter. Al contrario, se fossero i nerazzurri ad avere la meglio, il terzo posto rimarrebbe alla squadra di Gattuso e la Juve invece sarebbe sempre più lontana dalla vetta.

Insomma aspettiamoci una giornata piena di emozioni e colpi di scena. Nel frattempo, pubblichiamo la classifica ufficiale di Serie A, aggiornata al post Napoli-Fiorentina: