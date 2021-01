Theo Hernandez: “Mi sento bene, tornerò presto!”

Theo Hernandez, risultato positivo al Covid-19, ha voluto tranquillizzare i tifosi del Milan attraverso un messaggio sui social

La positività di Theo Hernandez, insieme a quella di Calhanoglu, è certamente la notizia negativa di giornata. Una giornata che ha visto il Milan chiudere per Mario Mandzukic e avvicinarsi concretamente a Tomori del Chelsea.

I tifosi rossoneri sono ovviamente preoccupati per le condizioni dei due positivi al Covid. Il terzino franco-spagnolo – intervenuto sui propri canali social – ha voluto tranquillizzare tutti con un messaggio:

Tornero’ presto! Grazie a tutti per i vostri messaggi 🔴⚫️ Pronto de vuelta 🔙🔜 Gracias a todos por vuestros mensajes 😉 Thanks to all for your messages and support #TH1️⃣9️⃣ #SempreMilan pic.twitter.com/0q3RZRTawX

— Theo Hernandez (@TheoHernandez) January 17, 2021